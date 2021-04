Dia Mundial do Escoteiro é reverenciado por Grupo Honório Lemes de Alegrete

Compartilhe















No dia 23 de abril, comemora-se o Dia do Escoteiro em boa parte do mundo. A data foi escolhida pelo fundador do Movimento Escoteiro, Robert Baden-Powell, por ser o mesmo dia em que se celebra o Dia de São Jorge, patrono do Escotismo – na época, em 1910, era comum que se escolhessem santos como patronos.

Hoje em dia, mesmo sem o caráter de “santo”, Jorge da Capadócia continua sendo referência para os escoteiros. Justificou a escolha de São Jorge apontando que suas qualidades são as mesmas que se espera encontrar em um escoteiro. Em seu livro Escotismo para Rapazes”, ele explica: “Esta (referindo-se à lenda do dragão) é exatamente a maneira pela qual um Escoteiro deve enfrentar um perigo ou uma dificuldade, por maior os mais assustadora que pareça ou por mal equipado que esteja para a luta. Se enfrentar a situação ousada e confiantemente, usando toda a sua força para superá-la, a probabilidade é que se saia bem. O dia de São Jorge é 23 de abril. Nesse dia, todos os bons Escoteiros fazem questão de meditar sobre a Promessa e a Lei Escoteira”.

Em Alegrete, existe o Grupo Escoteiro Honório Lemes com sua sede no anexo a AABB, ao lado da Escola Lauro Dorneles.

Há 31 anos desenvolve um trabalho relevante com a juventude alegretense. Tem hoje como presidente a assistente social Cynara Ramos.



O Grupo de Escoteiro Honório Lemes possui uma equipe qualificada com grande experiência e formação no trabalho com os jovens.



Fundado em 1990 com o grande apoio da Administração José Rubens Pilar, da Secretaria de Educação Professora Ana regina e da Diretora da Escola Honório Lemes professora Ana Cristina.

O Fundador do Grupo de Escoteiros Honório Lemes, Dirigente Adão Roberto, também já levou a idéias para varias cidades da fronteira fundando grupos escoteiros nas Cidades de Santana do Livramento, Quarai, Cacequi, Manoel Viana, São Francisco de Assis e São Borja.



A Sede do Grupo Funciona na AABB, com atividades aos sábados sábados das 14 as 17 horas. Atende crianças a partir dos 6 aos 17 anos.

O Objetivo é contribuir com a formação de bons cidadão com matérias de campismo, socorrismo, espiritualidade, atletismo, sociabilidade. Telefone de contato (55) 999566385.

Júlio Cesar Santos Fotos: Grupo Escoteiro Honório Lemes (registros feitos antes da pandemia. Exceto a foto de capa)