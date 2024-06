Segurança Pública: mobilização em Alegrete para reformar novo prédio da 4ª DRPI

O trabalho articulado que vem sendo desenvolvido pelo Fórum Permanente da Segurança Pública que, integra todas as forças de Segurança Pública de Alegrete e Regional, juntamente com GASEP Alegrete/Regional, vem dando frutos.

A Secretaria de Segurança Pública, através do Gabinete Integrado de Segurança Pública, pelo titular Uilliam Rodolfo Lopes Almeida, Presidente do GASEP – Grupo de Apoio à Segurança Pública, jornalista e diretor do CEA Nilson Gomes, Comissário da Polícia Civil e Secretário da 4° DRPI, José Carlos Zambiazzi, estiveram reunidos para debater uma demanda de interesse do município.

Na pauta a busca de apoio para implantação das melhorias junto ao novo prédio para a imediata transferência da 4ª Delegacia Regional de Policia Civil do Interior – 4ª DRPI para a nova sede. No encontro houve uma discussão sobre o cenário da Segurança Pública no Alegrete e novas tecnologias no auxílio às forças de segurança foram conhecidas.

Outro fato notável foi quanto a disposição colaborativa de desenvolver um trabalho conjunto e integrado para a imediata mudança de endereço da 4ª DRPI, considerando que, estão sendo buscado apoio financeiro , material e mão-de-obra junto aos empresários, empresas, empreendedores e produtores rurais para atender as imediatas melhorias que, precisam ser efetivadas para atender as exigências mínimas de funcionabilidade aos agentes e administração da Polícia Civil Regional naquele amplo e moderno espaço, destacou o dirigente do GASEP-Alegrete/Regional.

Um documento foi elaborado visando sensibilizar à colaboração de todos, visando atender as demandas necessárias para que, seja concluída as melhorias estruturais do prédio dentro das normativas exigidas e que venha oferecer a segurança necessária para a funcionalidade, destacou Cássio Sobrosa que, preside o Conselho Superior do Gasep Alegrete/Regional.

“Vamos de imediato atender estas demandas graças ao apoio que temos recebidos de parceiros e associados do CEA/CDL e de outras entidades que estão se somando nessa caminhada” , lembrou o dirigente empresarial.

Colaborou: Nilson Gomes

Confira o documento na íntegra emitido pelo GASEP aos parceiros da Segurança Pública:

Segurança Pública, precisa de sua colaboração!

“Enquanto uns choram, outros vendem lenços”. Uma profunda reflexão que precisamos aprender todos os dias, e estando atento a cada momento.

Hoje, quando testemunhamos um dos momentos coletivos mais trágicos no Estado, algo nunca antes imagináveis, todos nós estamos perplexos, e com certeza precisamos estar em alerta máxima para as mudanças e consequências que, haverá em termos de busca de novas oportunidades, novos negócios, empreendimentos, e evidentemente com isso, crescimento populacional em Alegrete e região.

O tempo e os ciclos nos ensinam, e isso, já está correndo em tempo real.

Com isso, aumenta a preocupação e necessidade de maior união colaborativa para prevenirmos destas mudanças em todas às áreas e segmentos , sendo a SEGURNAÇA PÚBLICA, estratégicamente, estando dentre os maiores gargalos – considerando que, demandará de grandes investimentos com aumento de novos agentes, armamentos, acessórios de maior precisão, melhorias estruturais e condições estratégicas.

Os primeiros passos e conquistas já foram alcançadas, mas, falta a nossa colaboração efetiva.

Dentre esta visão e dos fatos eminentes, o GASEP Alegrete/Regional, o Fórum Permanente de Segurança Pública de Alegrete e o Gabinete de Gestão Integrada- GGI-M, visando realização das principais melhorias ao novo prédio próprio da Polícia – 4ª Delegacia Regional de Interior da Polícia -4ª DRPI, junto a Praça Getúlio Vargas.

Os recursos emergenciais estão em torno de R$ 95 mil reais para colocação de grades de ferro junto aos acessos e portas internas em duas salas para armazenar material de segurança máxima, cercamento eletrônico externo, bem como grades de ferro externa em toda extensão do prédio, conforme os orçamentos oficiais em anexo.

Alegrete, não poderá mais uma vez, perder outro órgão regional por falta de ação e atitude de todos nós!

Eis, o apelo destas entidades no sentido de atender com urgência às demandas parciais, evitando assim, o famoso chavão “Alegrete, já teve uma Delegacia Regional de Polícia Civil.”

Os recursos poderão ser em forma de materiais – diretamente com os fornecedores ou recursos a serem depositados nas contas: SICREDI Essência – Ag. 0523 – C/C- 67.574-6 – GASEP Alegrete ou Banco do Brasil – AG. 0144-9 – C/C- 71.000-8 – PIX 34.409.054/0001-27 – para as devidas prestação de contas.

Diante do exposto, despedimo-nos.

Atenciosamente,

GASEP Alegrete/Regional

Fórum Permanente de Segurança Pública de Alegrete

Gabinete de Gestão Integrada- GGI-M