Uma Só Terra: vida sustentável em harmonia com a natureza é o lema da Semana do Meio Ambiente de Alegrete

Com o lema “Uma Só Terra: vida sustentável em harmonia com a natureza”, a Secretaria do Meio Ambiente (SEMMAM) abriu a Semana Municipal do Meio Ambiente de Alegrete na quarta-feira, dia 1º de junho, às 9h, no salão azul do Centro Administrativo da prefeitura. O evento foi aberto ao público.

Evento tradicional no calendário de Alegrete, a Semana do Meio Ambiente teve início na terça-feira (31/5) e vai até o dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.

Homem acusado de participação no crime do Engenheiro Zeca foi absolvido no Tribunal do Júri

Participaram do evento o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e a secretário de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, os vereadores João Leivas e Dileusa Alves, o professor

José Wagner Maciel Kaehler, militares, representantes de ONGs e outras instituições.

Na cerimônia de abertura, o prefeito Márcio Amaral enalteceu as características de Alegrete em biodiversidade e deixou alertas acerca de queimadas que aconteceram no período de estiagem. “Estamos situados em um local geográfico privilegiado com o bioma pampa, único no mundo. Paisagens que compõem um meio ambiente ideal para se viver. Mesmo assim, é preocupante, principalmente, em determinadas épocas do ano, a intensificação de atos que prejudicam a natureza, a nossa saúde, o ar que respiramos, perdas irreparáveis para os produtores, nossa natureza, animais, comprometendo o solo e trazendo outros danos. Que as ações do município em conjunto com a sociedade possam diminuir os impactos desses danos”, pontuou.

Brigada Militar leva segurança e tranquilidade a escolas em Alegrete

O vice Jesse Trindade sustentou que a preservação do meio ambiente deve ser uma atitude espontânea do cidadão, mas que as ações são necessárias ante as práticas prejudiciais tão recorrentes na atualidade. Disse ainda que a prefeitura intensificará os projetos para a construção de uma cidade sustentável e com políticas de preservação e conservação ambiental.

A secretária Gabriella Segabinazi destacou que “nossa proposta demonstra que o Meio Ambiente está entre os assuntos de prioridade da nossa atuação. Precisamos desenvolver ações para trabalhar diretamente com a comunidade, porque as boas atitudes devem ser praticadas no dia a dia. Esta programação alusiva não dispensa um plano intenso de trabalho que incentiva a preservação e o cuidado com o Meio Ambiente o ano inteiro, com foco no que estamos construindo para as próximas gerações”, ressaltou.

O professor da Unipampa e conselheiro do Meio Ambiente, José Wagner Maciel Kaehler, enfatizou a importância do envolvimento de toda a sociedade na preservação do meio ambiente. “A terra é uma só. O que acontece aqui em Alegrete não fica restrito apenas ao município ou à região, mas tem influência no mundo inteiro”.

Posteriormente, ocorreu a palestra: “Sustentabilidade: Desmistificando Padrões”, proferida pela bióloga, especialista em Perícia e Auditoria Ambiental, Bruna Alves.

Após a palestra, houve a apresentação da nova campanha de educação ambiental e o prefeito Márcio entregou o novo veículo da Secretaria de Meio Ambiente, adquirido com recurso do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada entre a CORSAN e o município, o qual servirá de apoio nas coletas descentralizadas de resíduos eletrônicos e apoio na entrega de mangueiras as comunidades que possuem poços artesianos comunitários e necessitam para redes de distribuição de abastecimento de água. O valor investimento foi de R$ 109.500,00.

PROGRAMAÇÃO

02/06 – Quinta-feira

8h – Encontro com os garis

Local: Centro Administrativo Municipal (Salão Azul)

Horário: 08h – Abertura do evento

08h15 – Conversa com Psicólogo Márcio Duarte, tema: “O Poder do Pensamento”

09h15 – Palestra “Você pode Mais” – com Secretário de Administração Ruy Alexandre Medeiros

Evento em parceria das Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Administração, Promoção e Desenvolvimento Social

03/06 – Sexta-feira

Teatro “A Turma do Dionísio – Aventuras de Fortúnio: Uma História Sobre o Lixo e Amor ao Meio Ambiente”

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Horário: 09h30min e às 14h

11h – Reunião do Comitê Pró Energia Eólica e Recursos Renováveis

Local: Centro Administrativo Municipal (Salão Azul)

Pauta: Evolução dos sistemas de energia solar no município de Alegrete

04/06 – Sábado

09h30 – Blitz Ecológica com recebimento de eletrônicos

Local: Praça Getúlio Vargas

10h – Oficina de Compostagem com Professor Jeferson Leite

Local: Sala Verde Porto dos Aguateiros

Vagas limitadas: 15 pessoas

Inscrições antecipadas até dia 02/06 pelo e-mail: meioambientealegrete@gmail.com ou via telefone: (55) 98456-5000 ou 99716-1216

05/06- Domingo

14h30 – Mateada Dia Mundial do Meio Ambiente

Com Feiras Autonomanas – Feira de Troca

Jardim das Suculentas doará mudas

Local: Parque Ruy Ramos (Praça dos Patinhos)

Atrações musicais: Giovani Junior e Marcos Baldez