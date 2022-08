Dileusa Alves- primeira mulher de Alegrete indicada a chapa de vice- governadora do RS

Pela primeira vez, uma mulher de Alegrere esteve na lista dentre 3 mulheres para integrar a chapa de vice – governadora do RS.

A vereadora – Médica Veterinária, Dileusa Alves, esteve no páreo com outras duas mulheres para ser vice na chapa De Vieira Cunha ( PDT) ao governo do Estado.

A votação foi no final da tarde deste dia 4 em Porto Alegre. A escolhida foi a vereadora Regina Costa de Passo Fundo. A outra que concorria era Atena Roveda.

A escolha do nome de Dileusa Alves tem um.enome significado pela trajetória dessa mulher que nasceu no Durasnal e exerceu várias atividades desde babá, doméstica até chegar a vereadora é o reconhecimento do Diretório Estadual do PDT para tão importante cargo, conforme comentou o assessor Marcos Kemmerich.

A indicação do seu nome teve o aval de grandes nomes do Partido, como deputado Pompeu de Mattos, Juliana Brizola e o próprio Ciro Simoni presidente do PDT

É o reconhecimento das mulheres na política e muito nos orgulha, assim.como ao Partido. Por isso sempre digo, por mais mulheres na política, enfatizou Dileusa Alves.