Diretor do SindiHotel tem reunião com Comandante do 10º Batalhão Logístico

O Hotel de Trânsito em Alegrete foi tema em uma reunião entre o diretor do SindiHotel RS Adão Ramos, Comandante do 10º Batalhão logístico, Wilson André e o Subtenente Leão.

As forças armadas possuem uma estrutura bem completa na cidade de Alegrete, com um efetivo militar que recebe alistamento de alguns municípios vizinhos se faz necessário que os militares vindos de outras cidades e estados, residam em dormitórios pertencentes aos quarteis. O Hotel de Trânsito, situado na Avenida Freitas Valle, 121 é uma instalação hoteleira de significativa importância social para a família militar. Possui 13 unidades habitacionais (UH), com administração própria, destinadas a hospedagens de militares em trânsito, instalação, viagem a serviço, período de férias, tratamento de saúde ou lazer, bem como para seus dependentes.

A tema da reunião se deteve em uma reclamação de um dos membros do sindicato de Hotelaria, onde uma empresa privada havia cancelado suas diárias após efetuar uma reserva no Hotel de Trânsito. O Diretor do SindiHotel RS, Adão Ramos expressa que foi gentilmente recebido pelo Comandante Wilson André e pelo Subtenente Leão, onde foi acordado que o Hotel de Trânsito em Alegrete só receberá reservas de militares e seus respectivos familiares, não sendo aberto portanto para reservas de empresas e civis.

Também, o Comandante salientou que o Hotel de Trânsito não possui finalidade lucrativa, sendo que repassa 10% para a coleta de lixo para a Prefeitura Municipal de Alegrete.

Adão Ramos agradece a receptividade do Comandante Wilson André e do Subtenente Leão por ter tratado de maneira séria e pontual o assunto.