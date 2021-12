Diretoria do Sindihotel realiza eleição e é homenageada pela Fecomércio

Empresário Adão Ramos e o filho Adão junior, membros da diretoria do Sindihotel estiveram presentes na Reunião de Confraternização da Diretoria para comemorar a eleição da nova Diretoria Gestão 2022 – 2026. Os empresários também realizaram um tour na mais nova casa da Fecomércio, em Porto Alegre.

A Diretoria do Sindihotel esteve reunida na segunda-feira (6). O Encontro ocorreu nas dependências da nova sede da Fecomércio-RS quando tiveram a oportunidade de conhecerem mais a atuação de Sesc e Senac no Rio Grande do Sul e conhecerem as dependências da nova sede , localizada no bairro Anchieta, em Porto Alegre.

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, entregou nesta oportunidade , uma placa comemorativa aos 30 anos do Sindicato Intermunicipal dos Meios de Hospedagem e Similares do Rio Grande do Sul – Sindihotel. O presidente do Sindicato, Manuel Suárez, junto com sua diretoria, recebeu a homenagem.

Bohn falou da importância de momentos como esse para a valorização das entregas e trabalho da entidade. “Com esta homenagem mostramos a importância do trabalho desenvolvido ao longo dos anos”, destaca o presidente da Federação, parabenizando o Sindihotel.

O Presidente Manuel Suárez aproveitou para agradecer a toda sua diretoria, associados e parceiros pela oportunidade de estar à frente do Sindicato, tendo a certeza de que somente cumpriu esta missão com maestria, pelo empenho, engajamento e companheirismo de todos que com ele acreditam em uma representação empresarial forte e atuante .