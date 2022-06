Disparos de arma de fogo em rua do centro na madrugada de sábado

Share on Email

No início da madrugada de sábado(11), alguns disparos de arma de fogo foram identificados em uma rua na região central, em Alegrete.

Mas a situação teria ocorrido de forma muito rápida que, nem mesmo, a Brigada Militar foi acionada. Entretanto, durante a manhã, um morador identificou que o vidro que integra parte do muro da residência estava danificado.

Ao verificar, localizou alguns projéteis, na calçada, e a Polícia foi acionada. Não se sabe, até o momento, a origem dos disparos, tampouco, a motivação.

Por sorte, não houve feridos, apenas danos materiais. Com o frio, a tendência é que as pessoas se recolham muito mais cedo, mesmo assim, há sistema de videomonitoramento nas imediações do endereço.