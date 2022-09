Dívida ativa soma mais de 23 milhões em Alegrete

Share on Email

Estamos a três meses para encerrar o ano de 2022 e, por conseguinte, o exercício de atividades da Secretaria de Finanças neste ano.

Um dos trabalhos que a pasta está realizando é o envio de notificações aos contribuintes relativos aos débitos de impostos e taxas municipais dos exercícios de 2019, 2020 e 2021, sendo que podem ser parcelados com uma entrada de 10 a 20%, de acordo com a renda, devendo cada parcela, conforme Jeverson Paim, ficar acima de 54 reais, pagas em até 48 vezes, dependendo do valor da dívida.

De 2017 a 2021, a dívida ativa de Alegrete é de 23.085.935. O montante maior de inadimplência é de IPTU. O montante de impostos taxas, serviços que a Prefeitura deixou de receber desde 1989, quando o sistema registrou a soma 147.685.861 .

Se os que devem quitassem suas dívidas atrasadas, so de 2017 ate 2021, com a Prefeitura o valor daria para construir uma nova ponte sobre o Ibirapuitã, onde hoje é a Borges de Medeiros, além de outras obras.