Mulher, com histórico policial, é presa ao furtar em loja na região central

Uma mulher, de 42 anos, foi presa em flagrante ao furtar em uma empresa na região central de Alegrete.

Na última semana, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada devido a constatação de que a acusada havia furtado produtos em uma loja, na rua Barão do Cerro Largo.

No endereço, os policiais identificaram a mulher e a encaminharam com um representante da loja até à DP. Em contato com a Delegada Fernanda Mendonça, foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado devido ao histórico da acusada.

O crime foi afiançável e, após o pagamento, a mulher foi liberada. Nesta situação, o furto foi de duas embalagens com extensões.