DNIT já iniciou a sinalização no trevo da 377; a iluminação é responsabilidade da Prefeitura

A respeito da sinalização do trevo de Manoel Viana na BR-290/RS, em Alegrete, o DNIT realizará a manutenção da sinalização viária do local.

Além disto, a autarquia irá realizar nos próximos dias a sinalização do referido trevo. Em relação à iluminação pública do trecho, o DNIT frisa que – conforme legislação federal – é de responsabilidade da administração municipal custeio e manutenção da iluminação de rodovias federais no trecho do município.

Portanto, os motoristas poderão passar por aquele trecho de forma mais segura, em relação a sinalização, a partir de agora.

Editais para contratação de médicos e técnicos saem ainda neste mês

Já em relação a iluminação que o DNIT atribui como uma responsabilidade da Prefeitura Municipal, o PAT entrou em contato com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino.

De acordo com o secretário de infraestrutura, Mário Rivelino, será realizada uma avaliação e um estudo sobre essa demanda.

O que provocou as reinvindicações de melhorias no trevo:

Depois de três acidentes no mesmo local, ou seja, no KM 574, da BR 290, em Alegrete, Trevo com acesso à RSC 377, sendo dois em 24h de diferença, os condutores destacaram a falta de iluminação, sinalização e o abandono do local pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Nos dois últimos acidentes, uma mulher capotou um Peugeot e, no outro, a condutora colidiu em uma árvore. Nos mais de 120 comentários apenas em um dos perfis do PAT(página no Face), foram quase unânimes das pessoas pontuando que, o tráfego naquele trevo está muito perigoso colocando em risco a vida de todos que passam, independente de conhecerem ou não a rodovia.

A assessoria do vereador Cléo Trindade, também , enviou a informação sobre uma solicitação do vereador ao DNIT. ” O trabalho no trevo de acesso RS-377 que estava causando acidentes foi iniciado (limpeza e sinalização). A questão da manutenção na estrada, estão no aguardo de uma suplementação orçamentária para execução de um trabalho mais profundo. Vamos reiterar com o Min. Marcelo a importância dessa suplementação com brevidade para o DNIT, considerando o estado precário de toda a BR 290.”- descreveu o vereador que esteve em agenda com Sup. Hiratan.