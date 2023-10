Do sonho à realidade: como uma ideia transformou a vida de um alegretense

João Tolfo, o mais antigo livreiro de Alegrete

O empresário é filho do casal Fábio Guterra e Nara Guterra. Ele relatou à reportagem do PAT, que seus pais sempre tiveram o costume de tirar longos dias de férias no verão brasileiro. Em uma dessas viagens, Júnior estava desempregado e não sabia qual caminho trilhar para o restante da sua vida. Sua mãe avistou no litoral catarinense um trailer e pensou em dar em troca o carro do seu filho, um Fiat Estilo rebaixado, para dar um norte de trabalho ao seu filho, o negócio foi fechado e a família Guterra voltou de seus dias de descanso com um veículo novo.

Ao chegar em Alegrete, a indecisão ainda imperava na vida de Júnior. Num certo dia, seu pai deu uma sugestão de começar vender lanches e usar a estrutura do trailer como seu ambiente de trabalho. O jovem na época aceitou a sugestão e montou uma lancheria no bairro Nossa Senhora, na Zona Leste; O empreendedor relatou que já tinha tinha trabalhado com lanches há alguns anos em Caxias do Sul e quis colocar em prática seus conhecimentos adquiridos na Serra gaúcha.

Nos primeiros dias de inauguração, Fábio Júnior, salientou que o movimento era grande, porém, durante a semana os cliente diminuiam e ele não sabia como proceder com as sobras de alimentos. Tudo no começo era experiência, os lanches demoravam, em alguns eu esquecia de algum item como; milho e ervilha e os clientes me pressionando, foi muito desafiador, mas me moldou e me ensinou a melhorar cada vez mais meu produto, disse o empresário.

Com o passar do tempo, Júnior começou a notar a demanda em sua lancheria. Começou aumentar a contratação de novos funcionários, era indispensável. Seus produtos começaram a ganhar nome no Município e aquele trailer já não era o suficiente para comportar tamanha quantidade de pedidos que seus clientes faziam diariamente. Num certo dia, teve a ideia de adquirir um ônibus e aumentar ainda mais a linha de produção dos seus lanches.

O Júnior lanches saiu do bairro Nossa Senhora e mudou-se para avenida Assis Brasil. O empreendedor relata que essa foi a melhor decisão de sua vida, seu lanche começou a ser consumido por mais pessoas e pode mostrar, de fato, como funciona o padrão de qualidade Júnior Lanches.

O empresário enfatiza que a valorização nas pequenas coisas faz total diferença no produto final. “Fico muito feliz pela aceitação do nosso produto em Alegrete, com certeza, vamos sempre buscar a perfeição para entregar a melhor qualidade de lanche ao nosso cliente”, disse Júnior.

O alegretense ressalta que desistir não é mais uma opção, sempre que penso no que passei, valorizo ainda mais a trajetória dos dias difíceis. Essa é história inspiradora de Fábio Guterra Júnior, que fez dos lanches seu propósito de vida.

Fotos: reprodução