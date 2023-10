“Palhaço sem teto” diz encontrar sentido para viver nos semáforos de Alegrete

Conhecido como o “Palhaço Sem Teto”, Paulo é pedreiro e carpinteiro de profissão. Sua vida tomou um rumo inesperado após um acidente que afetou seriamente seu pulso em dezembro do ano passado.

Ao se referir a si mesmo como o “Palhaço Sem Teto”, ele compartilha que essa denominação surgiu de uma realidade lamentável: o desaparecimento dos circos. Os palhaços, que antes encantavam multidões sob lonas coloridas, agora encontram seu palco nas ruas. E é aí que Paulo, com sua maquiagem desbotada e um sorriso persistente, encontra seu propósito.

Músico virou “dono de casa” na pandemia e diz que foi a melhor escolha que fez na vida

Paulo agora reside na Casa de Passagem de Alegrete, onde encontrou apoio e abrigo. Sua presença nos semáforos da cidade é a forma de se manter ativo, trazendo alegria para as pessoas e, ao mesmo tempo, encontrando alegria em sua interação com o público.

“Sempre ouvi falar em Alegrete, e foi para cá que decidi vir”, conta Paulo. “Hoje moro no albergue e me defendo alegrando e me alegrando nos semáforos. Decidi que aqui vou ficar, cidade esta que me acolheu”, acrescenta, demonstrando seu apreço pelo local que agora chama de lar.

Gerson, um pintor talentoso com aguçado olhar social

Nas esquinas movimentadas de Alegrete, o “Palhaço Sem Teto” faz malabarismos com bolinhas coloridas, encanta crianças com suas piadas simples e, por alguns momentos, faz os transeuntes esquecerem as preocupações do dia a dia. Seu riso é contagiante, suas brincadeiras, simples gestos de humanidade em meio à rotina frenética da cidade.

Parto humanizado| Veja o relato minucioso de Jéssica, a gestante que vivenciou a experiência

E assim, nos semáforos de Alegrete, o “Palhaço Sem Teto” continua sua performance silenciosa, lembrando a todos nós da importância de encontrar alegria nas pequenas coisas e de valorizar a humanidade que nos conecta, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

Com informações e fotos: Ana Fernandes