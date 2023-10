Vandalismo em áreas de lazer dos bairros destrói bens da comunidade

Share on Email

No entanto, os esforços das autoridades e voluntários têm sido prejudicados pelo vandalismo e pela falta de cuidados por parte de alguns membros das comunidades, gerando indignação entre aqueles que buscam promover o bem comum.

Nos últimos meses, Secretaria de Infraestrutura, tem empreendido esforços para revitalizar as pracinhas de brinquedos nos bairros da cidade. Novos equipamentos estão sendo instalados, com o intuito de proporcionar às crianças e às famílias espaços adequados para a recreação e o entretenimento. Além disso, diversas iniciativas de restauração, lideradas por diretorias de bairros e voluntários, têm sido desenvolvidas para manter esses espaços em condições adequadas para uso.

Entretanto, a comunidade tem expressado sua consternação diante dos atos de depredação que têm acometido essas áreas recém-reformadas. Um exemplo desolador foi observado no Bairro Nilo Soares Gonçalves, Zona Leste, onde novos brinquedos foram danificados apenas uma semana após sua instalação. O vice-presidente do bairro, Luis Euclides, destacou: “É muito triste ver que estamos trabalhando em prol do bairro, da comunidade, buscamos recursos e apoio. A prefeitura recentemente trocou os brinquedos para que isso aconteça, essa destruição em pouco tempo. Fica a revolta daqueles que promovem o bem.”

As pracinhas, assim como parques na cidade, deveriam ser refúgios de diversão e convívio familiar. Contudo, a ação dos vânda tem privado as crianças e suas famílias desses momentos preciosos.

Nesse contexto, torna-se imprescindível não apenas o empenho do município, das diretorias de bairros e dos voluntários, mas também o engajamento de todos. É fundamental que os cidadãos denunciem os responsáveis para que sejam devidamente responsabilizados.