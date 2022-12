Doação de 110kg de tampinhas plásticas ao Lions Clube reforça campanha para aquisição de cadeiras de rodas

O Cartório de Registro de Imóveis e o colaborador Jomar Abreu Acosta realizaram a entrega de mais de 110kg de tampinhas plásticas ao Lions Clube Alegrete Ibirapuitã.

A campanha de arrecadação de tampinhas plásticas realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis contou com a colaboração da comunidade que participou entregando diariamente suas tampinhas na Serventia.

Foram arrecadados mais de 110kg de tampinhas, sendo que Jomar Abreu Acosta contribuiu com mais de 20kg de tampinhas.

A presidente do Lions Clube Alegrete Ibirapuitã, Rita Segabinazzi, e o leão Rodrigo Keffer foram ao cartório buscar as centenas de garrafas e de sacos cheios com as tampinhas já separadas por cor. Além dos representantes do Lions, estiveram presentes Jomar Abreu Acosta e toda a equipe do Registro de Imóveis.

“Estamos fazendo a entrega oficial das tampinhas da arrecadação em que toda a comunidade colaborou. Sabemos da importância das tampinhas tanto para o Lions, que vai reverter o valor arrecadado em cadeiras de rodas e em materiais ortopédicos, quanto para o meio ambiente, pois todo este plástico deixou de ser jogado no meio ambiente”, asseverou Elaine Aliatti, Oficiala Registradora do Registro de Imóveis.

“Quando fiquei sabendo da campanha para a compra de cadeira de rodas, eu comecei a juntar as tampinhas e a incentivar as pessoas para também juntarem e reciclarem o lixo, pois isto gera renda para as pessoas que precisam e preserva o meio ambiente”, afirmou Jomar Abreu Acosta.

Foi por meio dessas tampinhas que hoje temos 40 cadeiras de rodas, umas 20 cadeiras de banho e 3 camas hospitalares. Então, vocês aqui fizeram a diferença para muitas pessoas que vão se beneficiar com as cadeiras de rodas, com as cadeiras de banho, com as camas hospitalares e com as bengalas, além de preservar o meio ambiente. Nosso agradecimento a todos vocês que se envolveram nessa entrega tão significativa para nós”, completou Rita Segabinazzi, presidente do Lions Clube Alegrete Ibirapuitã.

A arrecadação de tampinhas faz parte de um projeto nacional chamado “Tampinha Legal” com um objetivo socioambiental para reciclar a tampinha, gerando renda para projetos assistenciais e educação ambiental.

Em Alegrete, existe diversos pontos de coleta, como o Cartório de Registro de Imóveis e o Lions Clube Ibirapuitã.

Para se viver em um meio ambiente saudável e preservado para as próximas gerações, é importante que cada um tenha consciência da importância da reciclagem do lixo.