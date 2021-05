Mulher promete matar filhas e atual companheira do ex marido

Compartilhe















Mulher registrou na Delegacia de Polícia de Alegrete que sofreu ameaças de morte, assim como suas duas filhas, da ex- companheira de seu esposo.

Segundo informações do registro, a vítima recebeu uma ligação da acusada que ressaltou que ela não iria ficar com o seu ex, a agrediu com várias palavras ofensivas, e se ele não fosse seu companheiro não seria de mais ninguém, portanto, iria matá-la e suas filhas menores de idade.

Diante das ameaças, a vítima desligou a chamada e bloqueou o número, mesmo assim, a acusada ligou mais 29 vezes.

A mulher disse que essa não teria sido a primeira vez que a ex faz esse tipo de ameaças e também já teria invadido a casa da vítima em uma outra oportunidade. Por esse motivo, com receio pela integridade dos filhos realizou registro e solicitou representação criminal contra a acusada.

O fato ocorreu na última semana, em Alegrete, na Zona Leste.