Dois candidatos concorrem, neste sábado, a presidência do PP de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Partido Progressita de Alegrete (PP) um que ainda tem um grande número de filiados e com a maior bancada na Câmara de Vereadores (5) realiza neste sábado(3), a escolha de seu novo presidente. A votação terá a presença dos filiados e acontece no plenário da Câmara de Vereadores. Dois candidatos concorrem a este pleito. Sendo a ex vereadora, Mirian Suhre- chapa 1 e o atual vereador Itamar Rodriguez, chapa 2.

A votação acontece das 8h30min às 13h30min, no plenário da Câmara, sendo necessário apenas a apresentação da carteira de identidade. O PP, atualmente, é presidido pelo Zootecnista Henrique Dorneles. Pelo sistema, o Partido tem cerca de cinco mil filiados, mas com vínculo com a política o número é bem menor, observou o atual presidente.

A política ainda é a maneira de propormos mudanças em nossa sociedade, elegendo pessoas íntegras e comprometidas. A participação nesse processo é fundamental ao Partido, citou Dorneles. O presidente eleito, neste sábado, será para um mandato de três anos.