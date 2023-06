Seu imóvel não está regularizado?

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Dra. Eliane Blaskesi, após mais de trinta anos no 2º Tabelionato Blaskesi, aposentou-se dia 31/5/2023 e sua experiência com escrituras, contratos, inventários, usucapião, encontrando soluções legais para demandas complexas, levou-a a escolher a Regularização de Imóveis como sua nova atividade.

Junto com a Advocacia Blaskesi, onde é advogada sua filha Aline Blaskesi Quatrin, irá realizar a regularização de imóveis urbanos e rurais, além de prestar mentoria para profissionais da área do Direito Imobiliário, interessados em fazer parte deste nicho promissor do mercado.

“O Imóvel regularizado passa a ter mais valor de mercado, podendo ser financiado, a aceitação para a compra é maior, pois poderá ser levado ao Registro de Imóveis”, diz Blaskesi

Há muitas formas de regularização, como usucapião, outorga de escritura definitiva, averbações, retificações de área, extinção de condomínios, inventário, adjudicação compulsória.

“Minha experiência na área extrajudicial facilita a realização de muitos atos, sem necessidade de ingressar no Poder Judiciário e aguardar anos para a conclusão. Em poucos meses, o profissional treinado resolve tudo em cartório”.

A partir do dia 01 de junho, a profissional passou a atuar junto ao escritório de Advocacia Blaskesi, localizado no Fluir Alegrete, à rua Coronel Cabrita, número 266, Centro- Alegrete.

Tabeliã aposentada

Professora do Curso de Direito

Especialista em Direito Notarial e Registral

Mestra em Direito

Redes sociais Instagram e Facebook @elianeblaskesi @Advblaskesi

Email: [email protected]

Os contatos do Fluir Alegrete são:

Pelo Whatsapp: (55) 99909-0814, fixo (55) 3422-4642 ou pelo link https://donlink.me/fluir-alegrete/?fbclid=PAAabGwYNB05Qh3cyZmZA2x4hTy0q63mAKewRoVZiYjX6bfsgjjynKHXNzyRo

O Fluir Alegrete está situado na rua Coronel Cabrita, 266, Centro de Alegrete.