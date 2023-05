Dois funcionários e um comparsa são presos por furto de animais de fazenda em Dom Pedrito

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de sexta-feira (12), em Dom Pedrito, na Região Sul do Rio Grande do Sul, três homens suspeitos do crime de abigeato, ou seja, furto de animais em propriedades rurais. Dois deles eram funcionários da fazenda. As identidades dos presos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Civil, o trio foi localizado em um carro na localidade de Leões, no interior do município. Dentro, estava a carcaça de um animal que havia sido furtado e abatido.

O crime foi descoberto depois que chegou por telefone à polícia denúncia de que uma propriedade na região havia sido alvo de criminosos. Os policiais começaram a monitorar a localidade e identificaram o veículo. Durante revista, o crime foi constatado.

O trio foi levado para uma delegacia de polícia e, então, para uma casa prisional. Um adolescente estava com os três, foi apreendido e deve ser punido com uma medida socioeducativa em liberdade.

Por g1 RS e RBS TV