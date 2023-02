Dois homens morrem afogados em São Gabriel

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Além do caso de afogamento de um idoso no Passo do Pinto durante pescaria, mais um triste caso ocorreu na tarde de sábado (10). Um homem de 38 anos foi encontrado sem vida em uma barragem na localidade de Caiboaté Grande, interior de São Gabriel, e a vítima foi identificada como Pedro Bussoloto da Fontoura.

O corpo dele foi encontrado boiando na barragem e a Brigada Militar foi acionada. Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram suas últimas homenagens para Pedro. Ele foi velado na Funerária São José e sepultado no Cemitério local no final da tarde de domingo.

Sobre o idoso

Floriano Pinheiro Schultz tinha ido pescar com um familiar e não foi mais visto.

O corpo dele foi encontrado por populares próximo a ponte do Passo do Pinto e resgatado pelos Bombeiros na tarde de sábado (11). Segundo informação de uma das filhas, Floriano estava em um ponto de pesca enquanto seu irmão iria ver as redes e quando voltou, havia sumido. O irmão o procurou a noite toda e na parte da manhã acionou a Polícia, Bombeiros e familiares.

Reportagem e foto: Marcelo Ribeiro

Por Site Caderno7