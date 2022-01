Dois homens são mortos após briga em jogo de bocha em Lajeado

Dois homens foram mortos a facadas depois de uma briga em uma cancha de bocha, na manhã de sábado (15) em Lajeado, no Vale do Taquari. Eles foram identificados como Paulo Ademir Johann, de 34 anos, morador de Lajeado e Adivil Ivanir Brandt, de 40 anos, residente da cidade de Sério. O suspeito do crime foi preso.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que o conflito aconteceu após as vítimas discutirem com o suspeito por conta do jogo. O motivo exato da briga não foi informado. A cancha fica às margens da ERS-421, no bairro Conventos, no limite entre as cidades de Lajeado e Forquetinha.

A polícia localizou e prendeu o suspeito em um bar, próximo ao local da briga, ainda na manhã de sábado.

Ele tem 31 anos, é morador de Forquetinha, e já possui antecedentes criminais por roubo a pedestre, furto, arrombamento, desacato e crimes eleitorais, de acordo com a polícia.

Fonte: G1