Dois homens são presos após roubo e agressão em farmácia

Em uma ação rápida dos policiais militares a dupla foi interceptada e presa, nesta manhã(5), após roubo e agressão em uma farmácia na Rua Dos Andradas – Centro – Alegrete.

Homem rouba, agride funcionário de farmácia e acaba preso com o comparsa em Alegrete

De acordo com informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada após um dos acusados roubar produtos do estabelecimento comercial e agredir o farmacêutico.

O relato foi de que o indivíduo de 30 anos entrou e saiu da farmácia por mais de três vezes. Ao perceber a atitude suspeita do “cliente”, o farmacêutico se aproximou e visualizou que ele havia retirado um desodorante da cintura e recolocado na prateleira, entretanto, era possível perceber outros produtos embaixo da blusa.

Conforme o funcionário da farmácia, o agressor entrava na loja, subtraia a mercadoria e levava para o indivíduo que estava na calçada.

Homem rouba, agride funcionário de farmácia e acaba preso com o comparsa em Alegrete

Assim que a vítima foi questioná-lo se precisava de alguma ajuda recebeu uma cabeçada no nariz e os dois entraram em luta corporal.

Na sequência, os acusados saíram correndo, um homem de 54 anos tentou impedi-los e também foi agredido com um soco na boca, o que provocou um ferimento.

Assim que os policiais receberam as informações sobre as características dos indivíduos, iniciaram as buscas e os interceptaram na Avenida Doutor Lauro Dorneles. Eles estavam com algumas mercadorias que foram apreendidas.

Um dos indivíduos também estava com um violão. Ambos são alegretenses e têm passagens pela polícia.

Eles foram levados à Delegacia de Polícia e, em contato com a Delegada Fernanda Mendonça, foi determinado prisão em flagrante e os dois seriam encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.