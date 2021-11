Estação Ferroviária de Alegrete será revitalizada, afirma prefeito

A história, cultura e arquitetura do complexo da Estação Ferroviária de Alegrete, serão preservados e revitalizados. A Prefeitura de Alegrete, por meio das secretarias de Administração, Planejamento e Infraestrutura, em parceria com a arquiteta Gabriela Santa Helena, está com o projeto de revitalização da Estação Ferroviária pronto.

Nesta quinta-feira (05/11), o prefeito Márcio Alegrete esteve no local acompanhado pelo vice Jesse Trindade e pelos secretários Paulo Faraco (Administração), Mario Rivelino (Infraestrutura) e pela arquiteta e urbanista Gabriela Santa Helena.

O prefeito afirma que a medida segue uma política da atual gestão de revitalizar e devolver para a população espaços culturais e históricos degradados. “Assim será feito em breve com a Estação Ferroviária que voltará a ser um espaço de visitação e de celebração, sendo um ponto de encontro da história da cidade com a da ferrovia”, pontua Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade, também secretário de Planejamento, explica que “vamos cuidar de cada detalhe para resgatar essa belíssima história, Tudo acontecia aqui. Acredito que todos conheçam uma pessoa ou tenham um familiar que possa contar algo relacionada com a ferrovia. Aos 190 anos, é hora de Alegrete se olhar e se admirar”, frisa o vice-prefeito.

O secretário Paulo Faraco ainda destacou que esta obra é bastante aguardada pela comunidade pois mudará o aspecto visual de uma região central da cidade. “Hoje, essa área encontra-se sem utilidade, um prédio bastante deteriorado. Com a reforma do prédio e uma utilização teremos uma completa mudança da região”, destacou Faraco.

O secretário de Infraestrutura Mario Rivelino “a estação é uma área importante, que já foi referência de vida e é referência de cultura, mas está se degradando. Dentro da ideia de que espaços ocupados trazem benefícios de toda ordem, estudamos com mais profundidade para montar um planejamento adequado“.

O projeto doado pela arquiteta Gabriela Santa Helena e desenvolvido em conjunto com a engenheira Érica de Vargas, da Secretaria de Planejamento, prevê serviços como revisão hidráulica e elétrica da edificação, dedetização dos forros, limpeza geral, pintura, manutenção das esquadrias, troca de piso, substituição e das telhas e restauração do madeiramento do telhado.

A Estação Ferroviária é um marco histórico para toda a população de Alegrete, inaugurada em 1907, mas apenas em 1930 foi construído o prédio administrativo e que necessita de reparos urgentemente. O projeto, segundo a arquiteta, visa a preservação do prédio e a preservação do patrimônio histórico. A licitação para as obras deve ser realizada até o final de 2021.