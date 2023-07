Dois jogos e muitos gols na abertura do Torneio Sub-14

Um verdadeiro gol de placa, assim pode-se dizer da realização do Torneio Sub-14 municipal, promovido pelo diretor de esportes Clóvis Gonçalves. A competição teve largada no último sábado (1º), tendo como palco principal o gramado impecável do Estádio Municipal Farroupilha.

Cinco escolinhas com garotos nascidos em 2009 disputam a competição. O Vila Nova, Cruzeiro, Raça,E.C Juventude/Locomotiva e Arena. Já na primeira rodada dois jogos evidenciaram o sucesso do torneio. Muitos pais acompanhando os filhos, no torneio que reúne a gurizada em idade de disputar um Efipan.

No primeiro confronto, a gurizada da Arena aplicou 9 a 1 no E.C. Cruzeiro. Já no outro jogo, mais uma goleada. A fusão E.C.Juventude/Locomotiva fez 7 a 1 no Vila Nova. A equipe do Raça folgou na rodada inaugural.

A abertura da competição contou com a presença do secretário de educação e esportes Rui Medeiros e do vereador Itamar Rodriguez.

De acordo com o professor Clóvis Gonçalves, diretor de esportes do município a 2ª roda acontece no próximo sábado (8), com mais dois jogos:

10h – Raça x E.C. Juventude/Locomotiva

11h – Vila Nova x Cruzeiro

Folga: Arena

Fotos: reprodução