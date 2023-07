Operário vence o Santos e fica com a taça de campeão do Torneio do Palmeiras na livre

No último domingo(2), ocorreu a grande final da VI edição no Torneio do Palmeiras entre Operário e Santos. A partida foi marcada pelo equilíbrio desde o começo do jogo e foi decidida em um lance de cabeça em favor do time do bairro São João

As duas equipes vieram de boas campanhas na fase anterior e, chegaram com muita moral para disputa dessa grande decisão.

Gurizada da Toca do Leão fez um baita torneio.

A bola rolou e de um lado estava a história da Toca do Leão e de outro o clube mais antigo da cidade. O Operário começou tentando dominar as ações da partida e, com uma meio campo de mais cadência procurou empurrar a equipe santista para o campo de defesa, primeiro tempo muito aguerrido, porém, com poucas chances de gol terminou com o placar sem gols.

Seleto plantel do Operário levou a melhor. Foto: Pedro Melo

Na segunda etapa, os times procuraram mexer em alguns setores tendo em vista, procurar corrigir as ações da etapa inicial. Numa falta pelo lado esquerdo o atleta do Operário ergueu a bola na área e o meia armador Lelê de cabeça estufou a rede do goleirão Ueslei da equipe do Santos inaugurando o marcados no Estádio Municipal Farroupilha.

O jogo tomou tons dramáticos, a equipe da Toca do Leão adiantou suas linhas e procurou até o fim o gol do empate, mas a sorte parecia estar com a equipe do bairro São João que com o apito final sagrou-se campeão do Torneio do Palmeiras.

A taça de campeão foi para o Bairro São João. Foto: Pedro Melo

Na premiação, foram entregues os troféus as equipes e suas respectivas colocações. Campeão(Operário), vice( Santos), terceiro colocado( Centenário), goleiro menos vazado( Luan/Centenário), artilheiro(Joselber Câmara/Operário). A direção do torneio agradece ao público presente e a todos atletas e dirigentes envolvidos na competição.

Joselber Câmara/Operário comemorou a conquista

Luan, goleirão do Centenário com mais uma conquista.

Fotos: Reprodução