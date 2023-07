Engenheiro da 10ª CRE verificou situação do IEEOA em Alegrete

A necessidade de obras de manutenção, no telhado e parte elétrica do prédio mais antigo da Escola Estadual Oswaldo Aranha, vem sendo tratada pela direção há um bom tempo. No final do mês de junho, o engenheiro da coordenação de obras da 10ª CRE, Anderson Jardim, esteve na escola verificando, in loco, a situação da instituição.

Ele diz que a SEDUC elenca os problemas e as obras de maior demanada em todo o Estado. Algumas estão em andamento, diz o profissional, outras em contrato e algumas em projeto, mas garante que o governo do estado quer dar atenção e realizar todas essas obras. Salienta que se alguma escola entrar na situação de necessidade de emergência, passa à frente. Atualmente, conforme o engenheiro, o governo mantêm obras em 254 escolas do Estado.

Adianta que para este ano ainda não tem nada definido em relação a esta escola de Alegrete, no sentido do prédio mais antigo do educandário. Porém, lembra que o prédio da rua General Sampaio já passou por troca de telhado, esquadrias e pintura.

Jardim informou, ainda, que esteve em outras escolas de Alegrete e verificou que estão em boa conservação, como as estaduais Demétrio Ribeiro e Emílio Zuñeda. O departamento de obras, através de seus profissionais visitam, periodicamente, as escolas nos Municípios que integram a 10ª Coordenadoria.