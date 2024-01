Dois jogos no campo do 6º RCB abrem a 3ª rodada do Efipan nesta segunda

O castigado campo do 6º RCB, que já recebeu seis jogos, volta a ser palco do Efipan. Às 16h, o Talleres encara o Alianza Lima. Logo em seguida, às 17h20min, Peñarol e Argentino Juniors fazem o duelo para se manterem entre os oito que avançam no torneio.

A partir das 18h, os jogos ocorrem no palco principal do evento. O estádio municipal Farroupilha absorve mais quatro partidas que complementam a 3ª rodada. Os paraguaios do Olimpia são os mandantes contra o Verdão. O time do Palmeiras, fora do G8, busca forças para entrar no seleto grupo dos classificáveis.

Homem suspeito pelo assassinato de mulher foi preso por determinação da justiça

O confronto entre Universitário de Deportes e Defensor está previsto para às 19h20min, no municipal. Já às 20h40min, o time da casa recebe o Internacional de Porto Alegre. A equipe dirigida pelo técnico Edinho Machado precisa vencer para continuar com chances. O rubro-negro sofreu um revés já nos acréscimos contra a boa equipe do Olimpia e agora mede forças com o colorado gaúcho que ainda não venceu no Efipan.

Acusado de furto cai em cozinha durante fuga pelos telhados

Fechando a terceira rodada, o líder Del Valle joga diante do Grêmio, na disputa para ver quem segue na ponta da tabela. O confronto está marcado para às 22h10min. Após dois jogos para cada clube, o Independiente soma 6 pontos, tem melhor ataque (5 gols) e melhor defesa, ainda não foi vazada. O Olimpia tem seis, mas perde nos critérios técnicos para os equatorianos. O Grêmio é o 3º lugar com 4 pontos, seguido do Talleres (4pg), que perde nos critérios para o tricolor.

O Alianza Lima tem 3, mesma pontuação do Peñarol (3pg), o sétimo colocado é o Defensor com três pontos ganhos. Encerrando o G8, o Argentino Juniors com um ponto ganho.

Para esta segunda-feira (22), a bilheteria funciona normalmente com ingressos no setor geral (R$ 3,00), arquibancadas (R$ 5,00) e área do pavilhão custa Dez Reais.

Fotos: Roger Severo