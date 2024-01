Grêmio vence Inter e Del Valle segue na liderança do Efipan

No primeiro jogo da rodada, Flamengo de Alegrete e Olímpia protagonizaram um confronto muito disputado. Ambas as equipes apostaram em um jogo de transição rápida, com muitos lançamentos em profundidade para pegar a defesa desmontada. O tempo foi passando e o placar não era alterado, até que, num bate-rebate nos acréscimos da partida, Cabrera Villalba deu a vitória à equipe paraguaia, 1 a 0.

Logo após, Defensor e Peñarol disputaram o primeiro clássico portenho da temporada 2024. Com um jogo tipicamente aguerrido, a primeira etapa terminou em 0 a 0. No segundo tempo, os treinadores mudaram as peças e o jogo fluiu mais rápido; no primeiro minuto da etapa complementar, Samuel Bisogno, do Defensor, abriu o marcador na partida. Três minutos depois, Aron Mendez empatou o confronto para o carbonero do Uruguai; nos descontos do clássico, Luis Ignácio, em cobrança de pênalti, definiu o confronto, Defensor (2) x Peñarol (1).

O terceiro jogo da rodada foi disputado entre Del Valle e Palmeiras. As duas equipes muito técnicas protagonizaram um excelente jogo para o público presente no estádio Farroupilha. Após bela triangulação, Porozo abriu o marcador para a equipe equatoriana, que se segurou durante a partida e garantiu mais três pontos. O placar final foi 1 a 0.

O clássico argentino entre Talleres e Argentinos Juniors foi extremamente “peleado”. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Baroni abriu o marcador para a equipe azul e rubra de Córdoba. Na segunda etapa, Baroni novamente balançou as redes e Neri descontou, dando números finais à partida: Tal(2) x Arg(1).

No penúltimo jogo da noite, foi disputado o clássico peruano entre Universitário e Alianza Lima. O confronto foi marcado pelos belos gols assinalados no clássico, e a equipe azul e rubra não teve dificuldades contra seu rival, vencendo pelo placar de 4 a 2, Ali(4) x Uni(2).

Fechando a rodada, o grande confronto da noite: o clássico Grenal. O estádio estava dividido entre gremistas e colorados, e as torcidas faziam a maior festa. O jogo começou, e as duas equipes se respeitaram muito nos primeiros minutos. O lance mais perigoso da primeira etapa foi uma cobrança de escanteio do zagueiro tricolor, Henrique, que quase marcou um gol olímpico.

No segundo tempo, Benjamin abriu o placar no primeiro clássico do ano a favor da equipe gremista. O time colorado tentava transpor a defesa tricolor, mas esbarrava em uma noite iluminada do setor defensivo. Nos acréscimos, Evandro marcou e deu números finais à partida, Grêmio 2 x 0 Internacional.