Semana com tempo firme em Alegrete

As temperaturas irão variar entre 19ºC e 29ºC, e é previsto o avanço de uma massa de ar quente proveniente da Argentina.

Nesta segunda-feira, o dia começou com 18ºC, e a temperatura máxima não ultrapassará os 28ºC. Ao percorrer as ruas nas primeiras horas da manhã, observou-se várias pessoas utilizando agasalhos para se proteger do vento ameno.

Na terça-feira, o dia inicia com uma temperatura amena de 16ºC, e a máxima não ultrapassa os 25ºC. Na quarta-feira, o cenário permanece inalterado, sem previsão de chuva, com a temperatura variando entre 17ºC e 28ºC. De acordo com o Climatempo, no mesmo dia, está previsto o avanço de uma massa de ar originária da Argentina, que trará temperaturas mais elevadas nos próximos dias.

Na sexta-feira, o dia começa com 18ºC, e a temperatura máxima atinge os 32ºC. Existe uma mínima possibilidade de chuva para o final do dia, mas, conforme a previsão, a probabilidade é de apenas 10% de ocorrência de precipitação.