Dois suspeitos de matar e queimar corpo de homem são presos em Uruguaiana

O Homicídio ocorreu no dia 30/07/2023, por volta das 2h, quando um veículo foi encontrado incendiado no acostamento da Avenida Assis Brasil, próximo ao Bairro Marduque, em Uruguaiana, com um corpo carbonizado em seu interior. Posteriormente, a vítima foi identificada, sendo um homem de 37 anos.

As investigações revelaram a participação de 2 homens no homicídio, todos eles ligados ao tráfico de drogas em Uruguaiana, sendo um deles gerente do grupo criminoso e responsável pela distribuição de drogas na cidade. Além disso, um veículo utilizado na noite do homicídio foi identificado pela Polícia Civil e localizado em uma revenda de automóveis no Bairro Vila Júlia.

Diante dos elementos apurados, a DRACO representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos dois indivíduos e apreensão do veículo utilizado no crime, pedidos deferidos pelo Poder Judiciário.

Assim, durante esta quinta-feira os mandados judiciais foram cumpridos. Um dos suspeitos, um homem de 34 anos, foi preso no Bairro São Miguel com um revólver, calibre .38, com numeração raspada e 6 munições, razão pela qual houve flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele possuía uma carteira de identidade falsa. O veículo tripulado por ele foi apreendido. Este homem possui condenação por homicídio tentado e por posse ilegal de arma de fogo, além de possuir antecedentes por homicídios tentados, organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo.

O segundo suspeito, um homem de 21 anos, possui antecedentes por ameaça e foi preso no bairro Bela Vista.

Por fim, na revenda situada no Bairro São Miguel foi apreendido o veículo utilizado no homicídio, sendo que no seu interior havia um revólver, calibre 32 e nove munições. O proprietário da revenda não foi encontrado no local. Ele irá responder por porte ilegal de arma de fogo.

Após cumpridas as exigências legais, os presos foram encaminhados à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.