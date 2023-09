Sindicato Rural e Prefeitura lançam a 81ª Expofeira e o 2º Festival da Linguiça na Expointer

O espaço divulga os produtos de Alegrete, potencialidades de investimentos e negócios no Município. E, neste local especial, neste dia 1°, com a presença do prefeito, Márcio Amaral, secretários municipais, direção do SRA, deputados federais Afonso Motta e Afonso Hann, produtores e convidados aconteceu o evento de lançamento da 81ª Expoisição Agropecuária de Alegrete que será realizada de 10 a 15 de outubro no Parque Dr Lauro Dornelles.

No mesmo ato, também foi lançada a 2ª edição Festival da Linguiça Campeira que, em 2022, teve sua primeira edição com recorde de público de mais de 50 mil pessoas no Parque Dr. Lauro Dornelles. O município é Capital Estadual da Linguiça definido em Lei do Deputado Luis Marenco. A cidade já tem mais de 30 agroindústrias com selo de qualidade que produzem 42 sabores diferentes desta iguaria da culinária campeira.

