Pesquisa do Procon em Alegrete aponta que gasolina mais cara está em R$ 6,59

Numa comparação com a pesquisa realizada na primeira quinzena de agosto, foi comprovado o aumento resultado da última suba imposta pela Petrobrás. Nos primeiros 15 dias de agosto, o menor preço do litro da gasolina comum era no valor de R$5,56 e agora nesta última pesquisa o menor preço do litro foi encontrado no valor de R$5,75.

Também foi analisado os preços do litro da gasolina aditivada, sendo que na primeira quinzena o menor preço era R$5,69 e agora o menor preço está R$5,85. Conforme a pesquisa, o menor preço da gasolina (R$5,75), é praticado em apenas um posto dos 20 visitados. Já o maior preço da comum (R$6,39), é oferecido em apenas um. Na gasolina especial o menor valor do litro (R$ 5,85) também é vendido em apenas um estabelecimento. Também em um só posto o maior valor (R$6,59), é revendido. Vale destacar, que muitos dos estabelecimentos operam com a venda por aplicativos de descontos, o que pode diferir os preços na hora do motoristas abastecer.

Segundo apurou o Procon, houve também verificação no preço do óleo diesel comum, que ficou constatado que na primeira quinzena o menor preço era R$4,69, e agora o valor ficou R$5,79. Já o menor preço do litro do óleo diesel aditivado era de R$4,89, e agora está R$5,79, no último dia do mês de agosto de 2023. Quanto o preço do litro do etanol ficou entre R$4,03 a R$4,99, onde apenas quatro estabelecimentos estão comercializando esse produto