Morte de família eletrocutada provoca protesto de moradores do Bairro Airton Senna

No final da tarde de sexta-feira(17), durante a inauguração do novo calçadão, ocorreu um protesto de parte dos moradores do bairro Airton Senna, Zona Leste de Alegrete.

Eles residem nas imediações da residência da família que faleceu depois de uma suspeita de que tenha acontecido uma eletroplessão, ou seja, “morte provocada pela exposição do corpo a uma carga elétrica letal de forma acidental”. A causa da morte deve ser confirmada após laudo da perícia que foi realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Com cartazes, os moradores solicitam que ocorra a regularização da área pela Prefeitura de Alegrete. “O pedido é que seja feita a legalização da água e da luz. Depois da fatalidade a RGE esteve no local e retirou alguns cabos, entretanto, mais de 30 famílias estão sem luz. Agora, não tem quem faça a religação. Todos estão com receio”- pontuam.

As famílias salientam que já tinham procurado pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores, mas ainda estão sem respostas. No local, a área é habitada de forma irregular por meio de invasão e tem cerca de 90 famílias, porém, a manifestação deles é para que ocorra a legalização, para que possam ter saneamento básico também.

“A primeira família a ir para aquele local foi há cerca de 10 a 12 anos. Os três moradores Juliana Bandeira, David Mendes e Valentin dos Santos que faleceram no acidente com a descarga elétrica, residiam há cinco anos, aproximadamente. Estamos aqui pois todos estão enlutados pelo que aconteceu e acreditamos que esse é o momento de chamar atenção para o local”- destaca uma moradora.

O Prefeito Márcio Amaral e o Vice-Prefeito Jesse Trindade e demais secretários e procurador do Município, ouviram os protestantes que, por alguns momentos estavam muito exaltados, e posteriormente em suas manifestações, os representantes do governo local, citaram o quanto lamentam pelo ocorrido com a família que perdeu a vida devido ao um choque, cujas circunstâncias não estão completamente esclarecidas.

Segundo a delegada Fernanda Mendonça, testemunhas relataram que um cabo de energia elétrica acabou se soltando de um poste, que ficava próximo à residência do casal, quando, então, juntos com a criança, eles foram ao local para tentar consertar o cabo e [todos] acabaram sofrendo uma descarga elétrica”.

Tanto Márcio quanto Jesse falaram do respeito às famílias e destacaram que iriam conversar com as concessionárias, sobre o que pode ser realizado no local. Diálogo que já foi feito em outros momentos.

“Estamos trabalhando para continuar fazendo todas as regularizações que são possíveis, pois há muitas áreas sob decisão judicial. Salientando que, Alegrete tem 64 bairros e a maioria é de origem de invasões.

No ano passado, 445 matrículas foram entregues para famílias nos bairros Nova Brasília, Getúlio Vargas e Sepé Tiaraju, mais um importante marco na expansão da inclusão social, habitação e da qualidade de vida no Município, o que vem sendo realizado, contudo, de acordo com o processo de cada bairo.