O destino de alegretenses neste Carnaval

O Carnaval está começando com o primeiro grande feriado de 2023.

Esses dias em que grande parte das pessoas não vai trabalhar, servem para descanso. As opções são várias, mas aqui em nossa região muitos optam por acampar.

Volnei Nemitz é um dos que aproveitam o feriado do Carnaval para estar ainda mais próximo da família e todos os anos acampa na região do Tigre, bem próximo a Manoel Viana.

Religiosos da Igreja Quadrangular de Alegrete costumam fazer retiros durante o Carnaval, com objetivo de descanso e evangelização. Este ano, conforme o Bispo Enio Bastos vão para o espaço da Afuncaal e terão apresentação de pregadores, de um pastor do Maranhão e cantores gospel. Em cada dia teremos uma atividade, sempre com foco em nosso espiritual, considerou.

Os que optam em sair de Alegrete buscam o destino do litoral, a maioria passa o Carnaval em Torres e outros em Capão da Canoa.

Tantos outros vão para o interior do Município, porque gostam de calmaria e da vida no campo.

E, também, muitos que ficam na cidade participam do encontro de blocos que acontece há cinco anos na Rua Venâncio Aires.