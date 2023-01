Domingo é dia de Pampa Holi Festival em Manoel Viana

O festival conta com muitas atrações, show de cores e muita alegria e é um evento para todas as idades principalmente, por ser realizado durante o dia.



Manoel Viana já teve duas edições do Pampa Holi Festival com total sucesso de público.



E pra presentear toda a região, essa edição vai ser com entrada gratuita para que todos possam compartilhar de um domingo mágico e inesquecível em Manoel Viana.



O Pampa Holi Festival acontece no dia 15 de janeiro, domingo a partir das 16 h na praia e camping Rainha do Sol.

A organização do evento sugere aos participantes que, no dia, estejam com roupas brancas. Essa orientação é com o objetivo de tornar o Festival ainda mais lindo e colorido.



Nesta edição serão cinco atrações para comandar o evento.

• Dj Aniele;

• Dj Vini;

• Dj Biel;

DJ Frog

Locutor – Getúlio

Pampa Holi Festival é um evento para toda a Família.

No local, também, terá venda de Pó Colorido, Drinks , bebidas com e sem álcool, do melhor açaí da região, o Açaí no Carrinho SA (esse não pode faltar).

Produção: @saproducoesalegrete

Patrocínio: @acainocarrinhosa

Apoio : Prefeitura Municipal de Manoel Viana e Secretária do Turismo.