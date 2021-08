Domingo tem Game of Skate em Alegrete

Embalados pela excelente representação brasileira de skatistas nas Olimpíadas de Tóquio, praticantes do skate vão se reunir no próximo domingo (22), em Alegrete.

O Game of Skate inicia às 13h30min, na quadra da Escola Dr. Lauro Dornelles. O evento é organizado pelo jornalista Paulo Berquó, juntamente com os demais skatistas da cidade.

A competição de manobras, vai dar o título para o skatista que conseguir surpreender os jurados com a melhor manobra em solo.

O campeonato conta com apoio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do Conselho Municipal do Esporte, das lojas Mandrake e Capeta, da Oficina do Som, da Hique Comunicação Visual e da Mr Lima Barbearia.

A expectativa é de aproximadamente 30 skatistas participem do evento, movimentando a cena local. Durante o evento irá ocorrer uma conversa com o objetivo de esclarecer todas as questões sobre o andamento da emenda parlamentar que destinou recursos para a construção da pista.

Uma intensa mobilização dos skatistas que se mobilizaram, acabou por consolidar o projeto. Bérquo explica que a demanda foi conquistada e a turma dos skatistas precisa saber como anda o processo.

“Já houve licitação, empresa contratada e agora a Prefeitura aguarda que o Ministério da Cidadania deposite o recurso na Caixa Econômica Federal”, explica. Em virtude dos protocolos sanitários, não será permitida presença do público no evento, limitado somente aos atletas e organizadores.