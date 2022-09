Dona Mosa viveu uma linda história de amor e de vida; missão cumprida com louvor

Conhecida como dona Mosa, a idosa foi protagonista, ao lado do esposo Salatiel Pereira da Silva, que faleceu em fevereiro deste ano, de uma das cenas mais emblemáticas registradas em 2018 pelo músico e professor, Thiago Simon. O post, à época, viralizou.

A cena do casal que estava caminhando a passos lentos, mas amparados um no outro com todo o simbolismo das mãos dadas, não passou despercebido da sensibilidade do músico.

Na postagem ele descreveu: “coisas do cotidiano que muitas vezes passam despercebidas. Um casal de idosos caminhando bem devagarinho, com o senhor apoiado numa bengala. Eu, apressado, podia ter perdido essa cena e seguido o meu caminho. Mas as mãos dadas, como dois adolescentes começando um namoro, me chamaram a atenção e diminui o passo. Foi a coisa mais bonita que aconteceu no meu dia. Mais amor, gente, mais amor.”

Naquele ano, o PAT realizou uma matéria com o casal. O amor, a cumplicidade e dedicação de um pelo outro, emocionou a todos.

“Ela foi ao encontro dele. Minhas duas estrelas maiores agora brilham juntas, ganharam a eternidade, a dor é imensurável. A gratidão por tê-los em minha vida é eterna. Vai vó, voa alto, mas segue nos cuidando com o mesmo amor e zelo” – descreveu o neto Jonas Guerra.

Relembre a entrevista de 2018:

Com um humor acima da média, dona Mosa como é conhecida, iniciou a entrevista comentando que, em certa ocasião, dois jovens passaram por eles e um comentou que era amor, já o outro disse que era frescura. Ao ouvir o comentário ela respondeu sorridente, meu rapaz, isso não é amor, nem frescura…é segurança. Precisamos um do outro e, assim, nos amparamos diante das dificuldades – descreveu, ao mencionar o fato de sempre estarem de mãos dadas.

Seu Salatiel não resistiu e completou: são 61 anos de muita luta, amor e cumplicidade. Já casamos três vezes – diz orgulhoso enfatizando que depois do primeiro casamento, houve a comemoração de Bodas de Ouro e mais recente, Bodas de Diamante. A partir daí, iniciou um pouco de toda história de uma casal que demonstra diariamente o verdadeiro significado da palavra, amor.

Nos dias de hoje, um amor que consiga superar os desafios e se fortalecer por mais de seis décadas, é uma dádiva do destino. Eneci Moreira da Silva(86 anos), dona Mosa, e Salatiel Pereira da Silva(84 anos), seu Badá, estão juntos há 61 anos e descreveram o segredo de tamanha longevidade.

Eles se conheceram no ano de 1955, na antiga pensão da dona Filhinha, um ponto muito conhecido à época, onde as pessoas que moravam no interior ficavam quando vinham à cidade. Dona Mosa, como é conhecida, trabalhava no local e depois de algumas “estadias” do seu Badá, iniciou o namoro. Ela disse que nos dias que conseguia vir para cidade, ajudava na costura e também era cuidadora da proprietária do local. “Ela fazia penicilina de 3 em três dias e quando precisava era eu que aplicava” – lembra.

Pouco tempo depois, o noivado e o casamento no ano de 1957. Naquela década o namoro era infinitamente diferente de hoje, era tudo muito restrito, mas a paixão entre o casal foi um diferencial. O amor nasceu desde o primeiro encontro, do primeiro contato.

Eles moraram por 10 anos no interior, na localidade do Durasnal e depois retornaram para a cidade onde vivem há mais de 50 anos na mesma casa. No decorrer deste período, tiveram três filhos e quatro netos. Seu Salatiel iniciou a trabalhar numa das profissões mais antigas e quase extinta, ferreiro. Ele e o irmão Alfredo trabalharam juntos por muitos anos, atualmente ele ainda auxilia o filho mais velho. Mas disse que o período agora é dedicado à esposa. “Trabalhamos muito, foram anos árduos, houve até momentos em que ela me ajudou a apartar boi em rodeio, além dos bailes. Sempre fomos verdadeiros pés de valsa. Foi uma vida de muitas nuances, com momentos tristes, aqueles difíceis, mas também houve e há muitos momentos de alegrias e felicidade”- disse seu Salatiel.

“Badá e Mosa formam um casal inseparável, e de uma dedicação extrema um com outro, assim como aos familiares. São um exemplo vivo de amor e união sem medidas” – comentou um dos netos que mora com eles, Jonas Guerra.

Diante de toda exemplar história do casal, Fernanda Duarte, que é fotógrafa, fez um ensaio para comemorar a data, dos 60 anos de união. Para eles foi uma experiência nova e durante as fotos se divertiram e demonstraram toda paixão e amor existente entre os dois.

O casal destacou que no ano passado foram num evento da família em Uruguaiana e o anfitrião pediu para que eles abrissem o baile e, dessa forma aconteceu, com uma vaneira- comentaram.

Uma vizinha que estava na residência, disse que há 32 anos conhece o casal e sempre foi a mesma cumplicidade. Emocionada, argumenta que eles são os pais de coração. Além de contar algumas particularidades, como as tardes em que são marcadas por uma “carpeta” e, nos finais de semana com mais integrantes, o truco. “Eles são jovens de alma e espírito. É a união mais linda que já presenciei por tudo que um representa e faz pelo outro. Já passamos algumas enchentes e é sempre a mesma garra. Dona Mosa, ainda faz as lides da casa, estava parada nos últimos dias devido a uma fratura no braço esquerdo. Ela caiu no quarto. Mas é muito disposta e ativa”- citou Miriam Almeida.

Últimas homenagens

O corpo de Mosa foi transladado de Uruguaiana para Alegrete. Ela estava residindo com uma das filhas. As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus, na Rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento ocorre as 9h, deste sábado(17), no Cemitério Público Municipal.