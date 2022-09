Caminhada Farroupilha vai reunir gaiteiros, cantores e quem gosta da tradição gaúcha

Alegrete vai realizar a segunda Caminhada Farroupilha.

IIdealizada pelo radialista Giovane Moraes, a primeira edição foi antes da pandemia no ano de 2019.

A iniciativa inédita agradou lojistas e clientes que aplaudiram os tradicionalistas, naquele ano.

Um passeio “mágico ” e inesquecível pelas principais ruas da cidade.

“Essa foi uma ação executada com muito sucesso e o CTG Farroupilha sempre parceiro.

Penso que iniciativas como essa, como tantas outras que tenho feito ou auxiliado, fazem parte da cultura gaúcha e ajuda em sua propagação. Desta forma, levando cada vez mais, pessoas, principalmente, jovens para o CTG e atividades do meio tradicionalista, os “tirando” das ruas ou do interior de seus quartos jogando game ou mexendo no celular”- comentou.

Este ano, a segunda edição, vai ser neste dia 19. A concentração será no Galpão da Praça, às 10h.

Giovane destaca que: quem toca , canta , ou apenas quiser acompanhar estando pilchado é bem -vindo”

No dia 19, também, será o dia em que a guarda da chama, no Galpão da Praça, será do CTG Farroupilha.

O passeio vai iniciar no interior da Praça Getúlio Vargas, seguindo pelo Calçadão, Gaspar Martins, Rua dos Andradas, 20 de setembro e, na sequência, retornam pela Rua dos Andradas, Vasco Alves – chegando no ponto inicial-Galpão da Praça.



Mais informações pelo contato 55 9 9652 8640 – Giovane.