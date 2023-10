Dona Tagarela, peça teatral que promove a valorização da identidade negra, será apresentada em Alegrete

A trama gira em torno de Tagarela, uma curiosa menina negra que, em busca de sua origem, é guiada por sua avó Aleli em uma viagem pelas histórias orais, músicas, simbologias, danças e vocabulário característicos da negritude brasileira. O espetáculo, escrito e interpretado por Helena Martins, sob a direção de Clarissa Gomes, revela a complexidade da identidade racial, religiosa e cultural do povo negro no Brasil.

Por meio das descobertas proporcionadas por sua avó, Tagarela cresce e percebe que sua jornada não é apenas sobre encontrar uma simples resposta, mas sim sobre descobrir a riqueza de suas raízes ancestrais. Dona Tagarela se torna não apenas uma busca pessoal, mas também uma celebração da herança cultural africana, explorando temas como racismo, religiosidade e a importância de manter vivas as tradições dos antepassados.

Com dramaturgia de Helena Martins, figurino por Luciano Martins – Oga, cenografia de Clarissa Gomes e Helena Martins, e sonoplastia a cargo de Afrosul, o espetáculo é uma colaboração artística que envolve várias mentes criativas. A produção é realizada pela Cia Livre Artista e Gemini Taurus Produções Artísticas e Culturais, com o apoio financeiro do Pró-Cultura RS, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Além das apresentações emocionantes, Dona Tagarela também oferecerá oficinas interativas para a comunidade. No dia 20 de outubro, às 14h, será realizada a oficina “Somos feitos de histórias” no Museu Oswaldo Aranha, seguida pela oficina “História oral em cena” no dia 21 de outubro às 9h30min, no mesmo local. As atividades buscam envolver os participantes em uma jornada educativa e criativa, promovendo a compreensão e apreciação das tradições afro-brasileiras.

A apresentação principal de Dona Tagarela ocorrerá no dia 21 de outubro, às 16h, no palco principal da Feira do Livro de Alegrete, na Praça Getúlio Vargas. Com uma duração de 35 minutos, o espetáculo promete encantar o público com sua narrativa envolvente e performances emocionantes.

Para mais informações e contato com a assessoria de imprensa, os interessados podem entrar em contato com Gustavo Saul pelo telefone 51 98154-0682.

Dona Tagarela é mais do que um espetáculo teatral; é uma experiência cultural profunda que convida o público a refletir sobre a importância de preservar e celebrar a diversidade cultural brasileira, reconhecendo a beleza e a complexidade de nossas origens. Ao cruzar fronteiras geográficas e emocionais, Dona Tagarela nos lembra da importância de abraçar nossa herança e compartilhá-la com o mundo, promovendo o entendimento e a aceitação mútua.