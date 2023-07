Alegretense seguiu os passos do pai e fez do cavalo seu projeto de vida

Esse é o caso de Juner Guedes, um alegretense que reside no Mato Grosso do Sul, onde empreende uma nova jornada, impulsionada por sua paixão pelos cavalos. Juner é um militar da cavalaria, instrutor de equitação e atleta desse esporte, competindo em todo o Brasil. Sua história é um exemplo de como o amor pelos animais pode superar as expectativas de um pai preocupado com o futuro do filho.

Juner Guedes é filho de Ricardo Guedes Leães, que durante 60 anos de sua vida cuidou de cavalos de corrida no Jockey Clube de Alegrete. Ricardo tinha grandes aspirações para o filho e o incentivava a estudar para que não seguisse seus passos como cuidador de animais. Ele queria fornecer a Juner mais oportunidades na vida.

Leia Mais: Músico virou “dono de casa” na pandemia e diz que foi a melhor escolha que fez na vida

No entanto, ao ver o pai cuidando dos cavalos com tanta dedicação ao longo de décadas, Juner desenvolveu um amor incondicional pelos animais. Desta forma, após ingressar no Exército Brasileiro, também, decidiu seguir sua paixão, onde se especializou na cavalaria. Ele fez um curso de instrutor de equitação e hoje compete como atleta de equitação em todo o Brasil. O amor pelo cavalo falou mais alto em sua vida.

Infelizmente, Ricardo Guedes Leães faleceu um ano antes de Juner se formar no curso de equitação do Exército. Contudo, teve a oportunidade de ver o filho competir, compartilhando momentos de orgulho e felicidade. A perda do pai foi uma grande dor para Juner, mas também serviu como motivação para honrar o legado familiar e seguir em frente.

Quando Juner se formou na escola do Exército, obteve uma boa classificação e poderia escolher várias cidades do Brasil para exercer suas funções. Foi então, que ele decidiu voltar para sua amada cidade natal, Alegrete. Durante quatro anos, ele viveu novamente na terra que o viu nascer e crescer, reencontrando amigos e familiares. Porém, as circunstâncias o levaram a sair novamente de sua cidade natal.

Leia Mais: Reportagem sobre morador de rua sensibilizou leitores; e a mãe dele fez comovido desabafo

Embora Juner Guedes esteja atualmente há bastante tempo fora de Alegrete, ele carrega consigo um grande orgulho por suas raízes. Lembra com saudades dos dias perto de sua família e amigos, e espera um dia retornar novamente à sua terra amada. Afinal, Alegrete é um lugar que o inspira e que sempre terá um lugar especial em seu coração.

A história de Juner Guedes é um exemplo inspirador de que seguir sua verdadeira paixão pode superar todos os percalços da vida. Embora esteja longe de sua cidade natal, ele carrega consigo um profundo orgulho e saudades de Alegrete, sonhando com o dia em que poderá retornar à terra amada que tanto o inspira.