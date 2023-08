Morreu em Uruguaiana aposentado que se envolveu em acidente na Zona Leste

Idoso envolvido em acidente na Avenida Caverá faleceu em Uruguaiana no dia 7 de agosto. Seu corpo será transladado para Alegrete no dia 8. A vítima foi identificada como Ladislau Pereira Da Silva, de 81 anos, residente do bairro Airton Senna. Ele estava a caminho do banco para receber a aposentadoria quando o acidente ocorreu na última sexta-feira, dia 4, segundo apurou o PAT.

O acidente aconteceu no cruzamento das vias, envolvendo o idoso que estava de bicicleta e um motociclista na Avenida Caverá, Zona Leste. O motociclista trafegava pela Avenida, enquanto o idoso saía do bairro Promorar com sua bicicleta.

Com o resultado da colisão, Ladislau Pereira Da Silva sofreu ferimentos na cabeça e no braço. Ele foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa.

Devido ao traumatismo craniano, o idoso foi transferido, no mesmo dia, para Uruguaiana, onde permaneceu hospitalizado até o dia 7 de agosto. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.