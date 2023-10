Pugilista alegretense vence luta em Uruguaiana e traz cinturão de campeão gaúcho

A cidade de Uruguaiana foi palco no último domingo (15), do Campeonato Gaúcho de lutas, evento com lutas de boxe; muay thay e kick boxe. O evento gaúcho foi idealizado pelo professor uruguaianense Emerson Bastos. Foi ele quem acreditou e trouxe o estadual para Fronteira, saindo da capital do Estado. O campeonato uniu modalidades de combate em pé, como o boxe, kick boxe e muaythay em sua 4ª edição. Na Fronteira foram mais de 42 combates, sendo 24 na modalidade de Boxe.

Houve premiações em medalhas para os combates menores e disputas de cinturões com distribuição de troféus para o segundos colocados.

Numa excelente performance, Luan enfrentou o atleta uruguaio Yoel da Rosa, treinado por Cusso Castro da academia IL 6 boxe da cidade de Quaraí.

Luta pela categoria até 75 kg. Vitória maiúscula do alegretense, que por decisão unanime foi declarado vencedor, depois do adversário ter de interromper o combate, por duas vezes para ser atendido devido a sangramento.

A equipe Boxe Roots é treinada pelo professor Arian Santana Lencina, que acumula 15 anos atuando como lutador de boxe e 13 anos como professor. Luan é praticante da modalidade desde 2019.

Luan e seu treinador conquistaram em Uruguaiana, o título de campeão gaúcho de boxe na Categoria 75kg, e trouxeram o cinturão para a 3ª Capital Farroupilha.

Fotos: reprodução