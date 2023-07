Ele se pilchou a preceito e, na beira mar, escreveu na areia seu pedido para amada

Marcelo Oliveira Corteline, um jovem alegretense, surpreendeu sua namorada, Andriane Arnoud Pereira, com um pedido de casamento à moda tradicionalista. O casal, que está junto há três anos, encontrava-se em férias no estado catarinense, onde o pedido especial foi realizado.

Marcelo levou sua amada até um dos lugares favoritos deles para curtir a praia em Imbituba. Porém, o que ela não imaginava é que esse seria o cenário de um dos momentos mais memoráveis de suas vidas. Com os olhos vendados, Andriane foi conduzida até a beira do mar, onde Marcelo, vestido em uma autêntica pilcha, escreveu o pedido na areia, demonstrando seu amor e compromisso de forma singular.

A escolha da pilcha para esse momento especial foi uma maneira de celebrar o tradicionalismo, um interesse em comum entre Marcelo e Andriane, que ambos compartilham desde muito jovens. A paixão pelo tradicionalismo é algo que une o casal ainda mais, e eles têm sido ativos participantes desse meio, com Andriane já tendo recebido honrarias em eventos tradicionalistas em sua cidade natal.

A surpresa e alegria estampadas no rosto de Andriane não poderiam ser mais genuínas quando ela, ao remover a venda dos olhos, deparou-se com o pedido escrito na areia e seu amado ajoelhado, aguardando ansiosamente por sua resposta. Sem hesitar, ela disse um emocionado “sim”, selando a união com um abraço apertado e um beijo apaixonado.

“Escolhi a praia para fazer o pedido porque é um lugar lindo e especial para nós, onde gostamos de passar momentos felizes juntos”, explicou Marcelo, ainda emocionado com o desenrolar do pedido de casamento.

Além do momento único e cheio de significado, o casal tem planos promissores para o futuro. Em agosto, Marcelo e Andriane ingressarão juntos na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), onde cursarão pedagogia lado a lado, reafirmando o apoio mútuo e a parceria que os acompanham desde o início do relacionamento.

Com idades de 20 e 18 anos, respectivamente, Marcelo e Andriane têm um relacionamento pautado no amor, carinho e respeito mútuo, e ambos são admirados por sua dedicação ao meio tradicionalista e pelas contribuições que oferecem à comunidade.

“Relacionamento é doação, dedicação é a junção de pessoas que querem dar certo e que se amam acima de tudo”, enfatiza o noivo, resumindo em uma frase a essência do que os torna um casal admirável e inspirador.

A história de Marcelo e Andriane serve como um lembrete emocionante de que o amor, quando vivido com autenticidade e paixão, transcende fronteiras e tradições, criando laços eternos entre duas almas apaixonadas.