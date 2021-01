Nora é ameacada de morte pelo sogro por causa de um cachorro

Compartilhe















Uma mulher, de 19 anos, foi ameaçada pelo sogro ao defender seu cão que estava sendo agredido pelo acusado. O fato aconteceu no último dia 22 na região central de Alegrete. Conforme a vítima, ela reside com o esposo em uma casa que fica no mesmo pátio da residência dos sogros, porém, fica nos fundos. Por volta das 18h do dia já citado, a jovem estava no pátio quando se deparou com o sogro desferindo pauladas e chutes em seu cachorro. Imediatamente, a vítima solicitou que ele parasse e tentou impedir as agressões. Entretanto, o sogro não gostou da ação da jovem e a ameaçou de morte. Ao mesmo tempo, a sogra que também estava no local instigava para que o acusado também agredisse a nora. A vítima acrescentou que o casal acusado das ameaças é dependente químico e, por esse motivo, a situação é recorrente tratando-se de comportamento mais agressivo com a mesma. Ela realizou o registro na Delegacia de Polícia de Alegrete.