Dono de bar em Ijuí e adolescente de Alegrete são mortos em ataque brutal

Um ataque a tiros ocorrido na noite de ontem (31) em um bar localizado na Rua Marechal Mallet, próximo ao Instituto Penal de Ijuí (IPI), resultou na morte de duas pessoas e deixou outras duas feridas. A confirmação da segunda morte foi divulgada pelas autoridades locais nesta madrugada(1º).

Eder Soares

A vítima fatal no local foi identificada como Éder Soares Batista, um adolescente de 15 anos, natural de Alegrete, que estaria visitando um amigo em Ijuí. O proprietário do estabelecimento, Alberto Aleino de Oliveira, de 52 anos, foi socorrido após o ataque, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer horas mais tarde no hospital. Ele também tinha ligação com o Baita Chão e vinha ao Município, portanto tem muitos amigos aqui. Os outros dois feridos estão hospitalizados.

De acordo com testemunhas e informações iniciais fornecidas pela polícia, os atiradores pararam um carro escuro em frente ao bar e dispararam pelo menos 15 vezes com uma pistola calibre 9mm, atingindo as vítimas. A Polícia Civil (PC) está investigando a motivação por trás do crime e trabalhando para identificar os autores. Para auxiliar nas investigações, foi solicitada a realização de perícia no local do crime e necropsia nos corpos das vítimas.

Alberto Aleino de Oliveira

Até o momento, não há informações sobre a prisão de suspeitos relacionados ao caso. As autoridades continuam apurando os detalhes do ocorrido e pedem à comunidade que colabore, fornecendo qualquer informação que possa ajudar na identificação e captura dos responsáveis pelo ataque.

Fonte: RS Agora e colaboração de GNI Notícias

Imagem: Caçadores de Notícias