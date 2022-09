Dono de empresa e familiares são ameaçados em tentativa de extorsão

Share on Email

Um empresário de Alegrete procurou a Delegacia de Polícia depois de receber mensagens, por intermédio do WhatsApp, de um indivíduo que tentou extorquir valores.

Conforme ocorrência policial, a vítima disse aos policiais civis que o suspeito solicitou que ele realizasse o depósito no valor de R$ 500,00 por semana, caso contrário, ele iria até a frente do estabelecimento comercial, do alegretense e iria realizar vários disparos de arma de fogo.

O indivíduo, também, falou que fazia parte de uma facção criminosa e, caso o empresário não fizesse o depósito, a esposa e a filha estariam em perigo.

Na sequência, o criminoso ameaçou colocar fogo no caminhão de mercadorias que estaria por chegar na loja.

Diante de todas as ameaças, a vítima decidiu bloquear o número e procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete para registro de tentativa de extorsão.

A empresa fica localizada na região sul da cidade, em Alegrete. Nenhum valor foi depositado para o criminoso.