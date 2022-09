Ao ser repreendido pelo pai, filho embriagado sai de casa e leva moto, equipamentos e chave do carro

No interior do Município, um homem teve uma moto e uma motosserra retiradas do local, sem o seu consentimento, pelo próprio filho, depois de uma discussão.

O motivo, segundo a vítima, foi que, na madrugada de domingo, o filho chegou no estabelecimento rural, embriagado e com uma garrafa de cachaça.

Ao constatar a situação, eles discutiram e o progenitor retirou a garrafa das mãos do filho e colocou a bebida alcoólica no lixo.

Enfurecido com a reação do pai, o acusado saiu da casa, durante a madrugada levando uma moto, uma motosserra e as chaves do carro.

Desde então, o homem está sem os veículos e o filho não mais retornou ou entrou em contato. O pai, acrescenta que também, não tentou falar com o acusado, contudo, quer que ele devolva a moto, a motosserra e as chaves do veículo.

O registro foi realizado por apropriação indébita.