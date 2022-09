Ela se apaixonou por Alegrete por meio da Internet; hoje sabe tudo da cidade

Share on Email

Um amor por Alegrete que culminou em uma homenagem na Câmara de Vereadores. Após anos compartilhando fotos e evidenciando a 3ª Capital Farroupilha, na noite de ontem (15), no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines, aconteceu a Sessão Solene de entrega do Título de Cidadã Alegretense a porto-alegrense Marta de Souza.

Em uma entrevista ao PAT, Marta disse que conheceu Alegrete através de um amigo do Facebook e logo passou a fazer parte do Grupo Alegretenses Desgarrados, desta forma, se apaixonou pela cidade.

Para conhecer mais sobre Alegrete, passou a pesquisar e, principalmente, postar fotos sobre o Município mais gaúcho da Fronteira. Sendo assim, há oito anos faz isso muita paixão.

Em 2014 veio pela primeira vez a Alegrete, por coincidência, para o desfile do Dia do Gaúcho, ficou encantada e sentiu que mesmo não sendo natural daqui, estava em casa.

Desde então, vem com frequência à cidade, cultivando amigos e inclusive dando sua opinião em questões políticas na nossa comunidade.

Uma pessoa que mesmo sem morar ou ter nascido aqui, se identificou e transformou essa terra como sua, lutando para que sempre seja melhor. “Ela acrescenta que não consegue explicar essa paixão, mas a hospitalidade de Alegrete a encanta.

E, foi por conhecer a história de Marta que o vereador Fábio Perez – Bocão propôs a solenidade que teve a aprovação unânime dos parlamentares da Casa.

A sessão solene que concedeu Título de Cidadã Alegretense a Marta, teve início às 19h de quinta-feira, com a presença do Presidente Anilton Olvieira, que presidiu a Solenidade, e os Vereadores Dileusa Alves e Bispo Enio Bastos. Já, representando o Executivo, o Procurador Geral do Município Paulo Faraco, além dos familiares, amigos e convidados.

Em sua fala ela sintetiza: me considero realmente uma filha de Alegrete e sou muito grata por isso.