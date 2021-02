Prefeitura abre licitação para 6 km de ciclofaixa na Zona Leste

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Planejamento, encaminhou nessa quinta-feira o projeto da ciclofaixa da avenida Tiaraju para abertura de processo licitatório. O projeto prevê a criação de 6km de ciclofaixa na avenida, com 3km no sentido bairro Ibirapuitã em direção ao bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida e 3km no sentido contrário.

O projeto orçado em mais de R$ 160 mil reais prevê a instalação das ciclofaixas no trecho que vai desde a rótula do obelisco até a rua Pedro Nunes da Silva. O prefeito Márcio Amaral, reitera que esse projeto representa o início de uma nova etapa para promessa de ampliação da malha cicloviária do município, proporcionando melhorias em diversas áreas, como na mobilidade urbana, meio ambiente e lazer. “Esse é um compromisso que eu e o Jesse assumimos no nosso plano de governo. Nossos ciclistas precisam se locomover com maior segurança e tendo uma estrutura adequada e planejada. Além disso, as ciclofaixas podem ser um importante ponto de encontro para o divertimento e lazer das famílias após a pandemia”, afirmou.

A equipe da Secretaria de Planejamento destacou que foi preciso muita dedicação e trabalho na elaboração do projeto e que encaminhá-lo para a licitação é uma satisfação, pois ele beneficiará muito a comunidade alegretense.

DPCOM