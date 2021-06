DP amiga dos animais e ONG OPAA recolhem cães que sofrem maus tratos em Alegrete

Compartilhe















Nas últimas semanas, a ONG OPAA tem recebido inúmeros chamados com denuncias de maus tratos em cães. São animais mal alimentados ou presos, esqueléticos, com olhar de medo, imagens que tocam a alma de qualquer pessoa que saiba que eles são irracionais e se não lhes for oferecido alimentos morrem de fome.

Sempre que pode, uma equipe de voluntários da OPPA vai até os locais onde estão esses animais para prestar algum tipo de ajuda. A Delegacia Amiga dos Animais prestou auxílio neste resgate feito, esta semana, em Alegrete através do Comissário Benites.

A ONG não tem local especifico para abrigar animais que sofrem este tipo de maus tratos e o Canil Municipal já está lotado.

De acordo com a veterinária e vereadora, Dileusa Alves, o que fazem muitas vezes é dar o socorro imediato com algum voluntário que abrigue o animal, por certo tempo, em sua casa até ele se recuperar e poder ser adotado.

– As pessoas devem entender que não e fácil manter animais com tudo o que precisam em casas particulares, até porque muitas dessas pessoas já cuidam de animais adotados e outros, destaca Dileusa Alves. Ela disse que a Prefeitura tem fiscal ambiental que poderia ajudar neste sentido, porque ONG não tem gente para tanta demanda.

A ONG OPPA vai ficar responsável pelas adoções e quem tiver interesse pode entrar em contato com whatts 3426- 3102.

Uma das saídas para evitar que animais se proliferam e possam vir a sofrer, é a castração. Para isso, a OPPA busca fazer mais e mais esse procedimento, em clínicas conveniadas a baixo custo, para evitar a proliferação de cães e gatos em Alegrete. Mas isso também precisa de ajuda, porque tudo tem um custo, lembra Nara Leite, uma das militantes da causa animal aqui em Alegrete.