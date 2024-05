Dr Erasmo confirma: mais de 100 médicos cirurgiões de todo o Brasil estarão em Alegrete em evento do CBC

Mesmo com larga experiência em Medicina, o Dr Erasmo Guterres Silva não para e, no ano passado, participou de uma jornada em Florianópolis e depois esteve um mês no Japão se aprimorando, em cirurgia, com médicos daquele país. E agora o médico alegretense se prepara, junto com outros colegas, para uma cirurgia que terá trasmissão, online, direto da Santa Casa de Alegrete. “A cirurgia de hérnia inguinal convencional será realizada pelo médico paulista Sergio Roll, um dos maiores especialistas em parede abdominal no Brasil”, cita Erasmo.

Durante a 3ª edição da Caravana do CBC faz parte do processo de interiorização do Colégio, que tem por objetivo atualização da classe, com troca de experiências e a mostra do que há de mais moderno na área de cirurgia. O investimentos na infraestrutura e na melhoria nos equipamentos da Santa Casa é um dos motivos que garantem que este procedimento seja feito aqui. “Destacamos também a confiança do Dr Erasmo na estrutura de nossa Santa Casa, para acolher um evento desta magnitude, disse o provedor do Hospital Roberto Segabinazzi.

Esse feito que vai colocar o nosso Hospital no mapa de excelência em saúde do Estado, será nos dias 21 e 22 de junho, quando Alegrete vai receber mais de 100 médicos do Colégio Brasileiro de Cirurgia (CBC), durante a 3ª edição da Caravana do CBC. O evento integra o processo de interiorização do Colégio, que tem por objetivo atualização da classe, com troca de experiências e apresentação do que há de mais moderno na área de cirurgia.

Durante o trabalho em junho será a realizada uma cirurgia, que terá transmissão ao vivo, diretamente da Santa Casa, para os participantes da caravana, que estarão no auditório do Sicredi Essência, onde o evento estará sendo realizado. “A cirurgia de hérnia inguinal convencional será realizada pelo médico paulista Sergio Roll, um dos maiores especialistas em parede abdominal no Brasil”, disse Erasmo.

Esse evento começou a ser estruturado no ano passado, quando o Dr Erasmo participou do Congresso Brasileiro de Cirurgiões, em Florianópolis, ocasião em que foi agraciado com a titulação de membro emérito do CBC. Como integrante da comissão organizadora das caravanas, pelo Rio Grande do Sul, sugeriu que essa etapa fosse realizada aqui em Alegrete.

O cirurgião alegretense disse que estarão aqui renomados profissionais de vários estados do Brasil, trazendo na bagagem muito conhecimento e discussões de temas diversos na área de cirurgia”. Ele disse, ainda, dos benefícios que a população tem com a realização de um evento desse porte, pois vai disponibilizar aos profissionais locais e da região muito conhecimento, além de movimentar a cidade, envolvendo hotéis e restaurantes.

Além da cirurgia, ao vivo, ocorrerão palestras sobre casos clínicos desafiadores, cirurgia robótica, patologias diversas, abordando diagnóstico e tratamentos. Mais informações sobre o evento e como fazer a inscrição, podem ser obtidas através do email [email protected]